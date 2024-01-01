Хачатуров Тигран Гарикович - Заместитель Председателя Правления Газпромбанка

Тигран Гарикович Хачатуров — выдающийся российский экономист и финансист, успешно закончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова с отличием по специальности «Финансы и кредит» в 2000 году. Его профессиональная карьера началась в Управлении делами Президента Российской Федерации, где Хачатуров Тигран занимал важные финансовые позиции, включая начальника финансово-аналитического отдела и и.о. финансово-экономического управления.

С апреля 2015 года Тигран Хачатуров является заместителем Председателя Правления в Газпромбанке. Он курирует блок промышленных, непрофильных и реструктурируемых активов Банка, играя ключевую роль в разработке стратегий и реализации крупных инвестиционных проектов. Его опыт и экспертиза в области атомной промышленности, инвестиций и управления активами делают его одним из ведущих финансовых специалистов в России.

В период с 2013 года Тигран Гарикович работал в Uranium One Holding, одной из ведущих уранодобывающих компаний мира, где занимал высокие должности, включая первого Исполнительного Вице-президента. Он активно участвовал в развитии международного бизнеса компании в Казахстане, Танзании и Намибии, укрепляя позиции компании на глобальном рынке.

С 2002 по 2007 годы Хачатуров занимал ключевые позиции в ОАО "Техснабэкспорт", проявив себя как компетентный специалист в области внутреннего контроля, финансов и управления. Затем он перешел в Урановый холдинг «АРМЗ», где успешно занимал должность первого заместителя Генерального директора по экономике, финансам и инвестициям, а позднее стал Генеральным директором компании.

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Сколько в Турции стоит биткоин Биткоин, как криптовалюта, является объектом интереса для многих инвесторов и трейдеров во всем мире. Его стоимость может варьироваться в зависимости...

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Сколько в Турции стоит биткоин Биткоин, как криптовалюта, является объектом интереса для многих инвесторов и трейдеров во всем мире. Его стоимость может варьироваться в зависимости...

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